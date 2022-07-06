Пострадавшая при пожаре на Котина скончалась в петербургской больнице

В пятницу, 21 февраля, в Петербурге умерла местная жительница, пострадавшая в результате пожара в квартире на улице Котина, сообщает "Фонтанка".
Женщина поступила в больницу с ожогами 52% тела и отравлением угарным газом. Несмотря на старания врачей, спасти её не удалось.
Напомним, два дня назад на улице Котина вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире, пламя охватило 15 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали пять человек, одна женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Ранее мы сообщили о том, что к тушению крупного пожара в Ломоносове привлекли 28 человек.
Фото: Piter.TV
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