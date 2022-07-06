Пострадавшая при пожаре на Котина скончалась в петербургской больнице

Женщина поступила в больницу с ожогами 52% тела и отравлением угарным газом.

В пятницу, 21 февраля, в Петербурге умерла местная жительница, пострадавшая в результате пожара в квартире на улице Котина, сообщает "Фонтанка".

Женщина поступила в больницу с ожогами 52% тела и отравлением угарным газом. Несмотря на старания врачей, спасти её не удалось.

Напомним, два дня назад на улице Котина вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире, пламя охватило 15 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали пять человек, одна женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что к тушению крупного пожара в Ломоносове привлекли 28 человек.

Фото: Piter.TV