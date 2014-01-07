Водитель каршеринга погиб в ДТП в Пушкинском районе Петербурга

Личность погибшего устанавливается.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Пушкинском районе. Об этом 14 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня ночью на Шушарской дороге каршеринговый автомобиль Kia Rio, двигавшийся от Петербургского шоссе в сторону Новгородского проспекта, въехал в левое бетонное основание железнодорожного моста. В результате столкновения машина загорелась.

В аварии скончался неустановленный водитель Kia. Личность погибшего устанавливается.

Ранее на Piter.TV: в массовой аварии на КАД в Петербурге пострадали четыре человека.

Фото: Piter.TV