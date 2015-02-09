В массовой аварии на КАД в Петербурге пострадали четыре человека

По данному факту полицейские проводят проверку.

Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 13 июля в Красногвардейском районе, на 38-м километре внешнего кольца, 20-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", наехал на стоящую на обочине машину Daewoo Nexia мужчины 1989 года рождения и на ограждение.

От удара "Газель" отбросило в третий ряд КАД, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением мужчины 1997 года рождения. Последний въехал в машину Nissan Qashqai женщины 1986 года рождения.

В результате аварии пострадали четыре человека. В медицинские учреждения госпитализированы водитель "Газели" в состоянии средней степени тяжести, в автомобиле Daewoo Nexia – водитель в тяжелом состоянии, пассажиры – мужчины 2004 года рождения и 1991 года рождения в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности происшествия с нетрезвым водителем на Гатчинском шоссе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти