Стали известны подробности происшествия с нетрезвым водителем на Гатчинском шоссе

Виновника ДТП передали наряду ГАИ.

В Красносельском районе росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который повредил припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что днем 12 июля к патрульному наряду вневедомственной охраны обратились горожане с информацией о том, что во дворе дома 13-1 по улице Красногородской мужчина повредил автомобили, находящиеся на стоянке.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали ранее судимого за грабежи 51-летнего петербуржца, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, повредил четыре припаркованных автомобиля.

Виновника ДТП передали наряду ГАИ.

Ранее мы рассказывали о том, что число аварий с трамваями в Петербурге выросло в 2,3 раза за шесть месяцев.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти