  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:29
223
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Дунайского и Купчинской мотоциклист влетел в маршрутку и сломал ногу

0 0

Сейчас парня забрали в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Во Фрунзенском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы мотоциклист влетел в микроавтобус и вылетел на встречную полосу. На место аварии прибыли медики и сотрудники ДПС. 

Известно,что молодой человек сломал ногу. Его госпитализировали. Сведения о состоянии пострадавшего уточняются. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадали восемь человек после столкновения лодки с опорой моста Кадырова.

Видео: Мегаполис

 

Теги: дтп купчино, дтп метро дунайская, дунайский проспект, купчинская улица, мотоциклисты аварии
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии