На перекрестке Дунайского и Купчинской мотоциклист влетел в маршрутку и сломал ногу

Сейчас парня забрали в больницу. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Во Фрунзенском районе произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы мотоциклист влетел в микроавтобус и вылетел на встречную полосу. На место аварии прибыли медики и сотрудники ДПС.

Известно,что молодой человек сломал ногу. Его госпитализировали. Сведения о состоянии пострадавшего уточняются. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадали восемь человек после столкновения лодки с опорой моста Кадырова.

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