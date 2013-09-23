Пострадали восемь человек после столкновения лодки с опорой моста Кадырова

Капитан корабля пьяный лежал на берегу у него травмирована нога, трое детей находились на катере. Больше всего пострадала женщина: у нее перелом ноги и травма головы.

В субботу, 10 июля, в Кировском районе лодка столкнулась с опорой моста Кадырова. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает МЧС Петербурга.

Днем моторная лодка в Дудергофском канале въехала в опору моста имени Ахмата Кадырова. Сообщение о наезде на бетонное ограждение поступило в 15:23. В результате столкновения трое человек от удара оказались в воде.

Как сообщает МЧС Петербурга, 10 июля в 15:23 поступила заявка от очевидцев, что в указанном месте лодка совершила наезд на бетонное ограждение. Трое от удара выпали из лодки. Всего на борту находилось 8 человек, в том числе трое детей.

Как рассказали очевидцы 78.ru, находившиеся на судне были пьяны, более того лодка ехала на большой скорости и чуть не задела двух купающихся. Капитан корабля пьяный лежал на берегу у него травмирована нога, трое детей находились на катере. Больше всего пострадала женщина: у нее перелом ноги и травма головы. Медики забрали пострадавшую в больницу на машине скорой помощи.

Ранее Piter.tv сообщал, что теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб