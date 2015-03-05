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Легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал
Сегодня, 14:31
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Легковой автомобиль с двумя девушками упал в Дудергофский канал

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Находившиеся в машине две молодые женщины выбрались из воды самостоятельно.

Легковой автомобиль решил "искупаться" в Дудергофском канале. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Известно, что в салоне машины находились две молодые женщины. Они смогли выбраться из воды самостоятельно. От госпитализации в больницу они отказались.

Спасатели поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга при помощи автокрана подняли иномарку со дна канала. Как и по каким причинам машина оказалась в воде, выясняют специалисты.

Ранее Piter.TV сообщал, что на фармацевта напали во время работы на улице Савушкина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Теги: дтп, дудергофский канал
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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