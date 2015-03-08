На фармацевта напали во время работы на улице Савушкина

Мужчина и женщина похитили у неё мобильный телефон.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на фармацевта в аптеке на улице Савушкина. Его спутница проходит в качестве свидетеля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, охранник аптеки сообщил о грабеже вечером 14 ноября. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:20 по 20:30 в аптеку вошли мужчина и женщина. Применив к фармацевту физическую силу, мужчина похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. А после оба скрылись.

Найти их удалось уже на следующий день — на той же улице. Главный подозреваемый — 28-летний житель Дагестана. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

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Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области