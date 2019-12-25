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В Дудергофском канале полицейские обнаружили плавающую петербурженку
Сегодня, 11:51
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В Дудергофском канале полицейские обнаружили плавающую петербурженку

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Девушку доставили в отдел полиции.

В Дудергофском канале правоохранители нашли жительницу Петербурга. О девушке заявил прохожий, пишет "Фонтанка". 

Ночью 5 ноября в полицию позвонил мужчина с информацией о том, что на мосту Ахмата Кадырова лежат вещи неизвестной. Позже выяснилось: имущество принадлежит 21-летней горожанке. Она решила устроить заплыв. 

Петербурженку доставили в отдел полиции. В ходе разговора девушка сообщила о жизненных трудностях. Позже ее доставили в медицинское учреждение с отравлением и переохлаждением.  

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Ленобласти утонули двое мужчин. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дудергофский канал, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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