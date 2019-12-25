В Дудергофском канале полицейские обнаружили плавающую петербурженку

Девушку доставили в отдел полиции.

В Дудергофском канале правоохранители нашли жительницу Петербурга. О девушке заявил прохожий, пишет "Фонтанка".

Ночью 5 ноября в полицию позвонил мужчина с информацией о том, что на мосту Ахмата Кадырова лежат вещи неизвестной. Позже выяснилось: имущество принадлежит 21-летней горожанке. Она решила устроить заплыв.

Петербурженку доставили в отдел полиции. В ходе разговора девушка сообщила о жизненных трудностях. Позже ее доставили в медицинское учреждение с отравлением и переохлаждением.

Ранее мы рассказывали о том, что за сутки в Ленобласти утонули двое мужчин.

Фото: Piter.TV