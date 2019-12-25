За сутки в Ленобласти утонули двое мужчин

Тела погибших доставили на берег и передали их полицейским.

За прошедшие сутки спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти два раза привлекались к поисковым работы.

Первые провели спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Так, установлено, что в Луге в районе поселка Усть-Луга 31 октября утонул мужчина.

А 1 ноября к работам в Сосненском озере в Кировском районе привлекли смену поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Местный житель также обнаружил тело неизвестного в воде.

К ночи 2 ноября обе поисковые работы были завершены. Тела погибших доставили на берег и передали их полицейским.

Ранее на Piter.TV: из Ладожского озера достали тела двух мужчин.

Фото: Piter.TV