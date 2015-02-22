Из Ладожского озера достали тела двух мужчин

Спасатели обнаружили перевернутую лодку, рядом с ней – одного из пострадавших.

На Ладожском озере вечером 17 октября состоялись поиски. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

С акватории водоема в районе деревни Лигово не вернулись трое мужчин. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Спасатели обнаружили перевернутую лодку, рядом с ней – одного из пострадавших. Его транспортировали на берег и передали медикам.

Также спасателями были найдены тела двух утонувших, на берегу их передали полицейским. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи СПбГПМУ спасли мальчика из Новгородской области, который едва не утонул в котловане.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти