Теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста

В результате аварии лодка, на которой были семь человек, затонула.

Вечером 22 июня в акватории реки средняя Невка произошла авария. В 21:09 возле 2-го Елагинского моста теплоход "Нева-1" столкнулся с лодкой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения лодка затонула. По предварительной информации, на ее борту находились семь человек. Они не пострадали и смогли самостоятельно выйти на берег. Теплоход не получил повреждений и продолжил движение.

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко, чтобы установить все обстоятельства аварии.

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Фото: szsut.sledcom.ru