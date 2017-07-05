  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста
Сегодня, 7:24
214
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Теплоход столкнулся с лодкой возле 2-го Елагинского моста

0 0

В результате аварии лодка, на которой были семь человек, затонула.

Вечером 22 июня в акватории реки средняя Невка произошла авария. В 21:09 возле 2-го Елагинского моста теплоход "Нева-1" столкнулся с лодкой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения лодка затонула. По предварительной информации, на ее борту находились семь человек. Они не пострадали и смогли самостоятельно выйти на берег. Теплоход не получил повреждений и продолжил движение.

По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Санкт-Петербургский транспортный  прокурор Денис Шевченко, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Ранее мы писали, что на Новоприозерском шоссе перевернулся грузовик.

Фото: szsut.sledcom.ru

Теги: авария на воде, елагинский мост, столкновение теплохода с лодкой
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии