Петербурженка отсудила у "Морского порта" 3,5 млн рублей за аварию, которая разрушила ее жизнь

В результате происшествия женщина стала недееспособной.

Кировский районный суд Петербурга частично удовлетворил требования иска Наталии Гудковой, которая просила взыскать с АО "Морской порт Санкт-Петербурга" компенсацию за вред жизни и здоровью. Компенсацию за физические и нравственные страдания истец оценила в 10 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гудкова указала, что 23 мая 2019-го года Потемкин, управляя вилочным автопогрузчиком и следуя к причалу №34 "Морпорт Санкт-Петербурга" наехал на нее. Мужчина нарушал правила и осознавал это, превысил скоростной режим. Женщина была тальманом 1-й категории отдела организации складского учета производственной службы ООО "Морское кадровое агентство". В результате столкновения она получила тяжкий вред здоровью. Потерпевшей требуется длительная реабилитация, теперь она нетрудоспособна.

Также истец указала, что случившееся повлекло чрезвычайный шок, нарушило ее обычный склад жизни, вызвало депрессивное состояние. Женщина не может самостоятельно обслуживать себя и зависит от помощи родственников или близких людей. У нее нет возможности передвигаться и с помощью инвалидной коляски. В связи с этим потерпевшая потребовала взыскать компенсацию в размере 10 млн рублей.

Представители ответчика не оспаривали иск по праву, но отметили, что потерпевшая находилась вне территории, на которой должна была работать.

Суд постановил взыскать с АО "Морской порт Санкт-Петербурга" 3,5 млн рублей. Также отметим, что виновника осудили еще в ноябре 2019-го года.

Фото: seaport.spb.ru