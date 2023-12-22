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Суд приостановил работу кафе в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 15:20
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Суд приостановил работу кафе в Выборгском районе Ленобласти

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Проверка состоялась 19 апреля.

Суд приостановил работу кафе в Выборгском районе Ленобласти. В общепите отравились четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. 

Проверка состоялась 19 апреля. В кафе прибыли сотрудники Роспотребнадзора. Деятельность владельца кафе приостановлена на 90 дней. Поводом для такого решения стали многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Сейчас в  Выборге проводится доследственная проверка по факту отравления граждан. Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Ранее мы писали, что росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги из петербургских троллейбусов и трамваев почти 40 раз.

Фото: Pxhere

Теги: кафе в выборге, ленобласть, отравление, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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