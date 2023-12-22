В Выборге в одном из кафе отравились 4 человека

В Выборге проводится доследственная проверка по факту отравления граждан в одном из кафе. Об этом сообщили в следственном отделе по Выборгу.
По предварительным данным, в заведении общественного питания отравились четыре человека. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.
Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки кишечной инфекции у белгородских детей в Петербурге.
Фото: СК по Ленобласти
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