В Выборге в одном из кафе отравились 4 человека

Проводится доследственная проверка.

В Выборге проводится доследственная проверка по факту отравления граждан в одном из кафе. Об этом сообщили в следственном отделе по Выборгу.

По предварительным данным, в заведении общественного питания отравились четыре человека. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего.

Ранее было возбуждено уголовное дело после вспышки кишечной инфекции у белгородских детей в Петербурге.

Фото: СК по Ленобласти