Возбуждено уголовное дело после вспышки кишечной инфекции у белгородских детей в Петербурге

По данным следствия, за медицинской помощью обратились не менее 22 детей.

В Петербурге возбудили уголовное дело после массовой госпитализации детей из Белгородской области. Под подозрением, в том числе, горячее питание в лагере "Солнечный".

Как стало известно "Фонтанке", произошедшее квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи полагают, что нарушения санитарно-эпидемиологических требований могли быть допущены при организации горячего питания, которое дети получали в лагере на Приморском шоссе.

По данным следствия, за медицинской помощью обратились не менее 22 детей с гастроэнтеритом. Младшему из отравившихся 6 лет, старшему – 14.

Ранее работу поставщика продуктов в Петербурге приостановили из-за отравления в детском саду.

Фото: unsplash