Работу поставщика продуктов приостановили из-за отравления в детском саду

Владелица бизнеса не явилась на судебное заседание.

Приморский районный суд Петербурга приостановил на 90 дней деятельность организации, которая поставляла продукты питания в частный детский сад "Гнездо", где произошло массовое отравление детей. Владельцем компании является Мария Фруштатова, которая открыла ИП и арендовала помещение на первом этаже частного мини-отеля на Славянской улице.

В ходе проверки, проведенной 28 марта, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие моечного оборудования, несоблюдение правил перевозки продовольственного сырья, отсутствие маркировки на продуктах, а также отсутствие медицинских осмотров и гигиенической аттестации у сотрудников.

Были обнаружены и другие нарушения, такие как немаркированный разделочный инвентарь, отсутствие бактерицидного оборудования, прием пищевой продукции без сопроводительных документов, отсутствие меню питания детей и организации отбора суточных проб от каждой партии приготовленной продукции.

В результате этих нарушений в детском саду "Гнездо" было зафиксировано пять случаев сальмонеллеза у детей в возрасте от двух до четырех лет. Владелица бизнеса не явилась на судебное заседание.

Ранее ещё два общепита в Петербурге закрыли по решению суда после массового отравления детей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)