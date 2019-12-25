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На Новоприозерском шоссе перевернулся грузовик
Сегодня, 12:47
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На Новоприозерском шоссе перевернулся грузовик

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На участке трассы "Сортавала" после падения грузовика возникла многокилометровая пробка.

На Новоприозерском шоссе, на участке трассы между гипермаркетом "МЕГА" и съездом в Скотное, перевернулся грузовой автомобиль, предположительно, "Газель". О пострадавших ничего не сообщается, причина аварии также неизвестна. 

Авария спровоцировала длинную пробку, растянувшуюся в сторону области. Водители, угодившие в затор, рекомендуют использовать, по возможности, объездные маршруты.  Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.

Между тем, температура в машинах, стоящих в пробке, доходит до 46 градусов по Цельсию. 

Ранее в Петроградском районе перед инспекторами ГИБДД столкнулись два автомобиля. 

Фото: "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети ВКонтакте 

Теги: авария, дорога на область, дтп и чп, за кад, камаз перевернулся, мега и скотное, пробка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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