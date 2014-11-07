Информация о пострадавших не поступала.

В Петроградском районе на глазах у инспекторов ГИБДД столкнулись два автомобиля. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 21 июня.

Авария произошла на пересечении улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта в 19:22. На кадрах можно увидеть, что инициатором дорожно-транспортного происшествия стал водитель "Жигули", который врезался в белую иномарку. Водитель иномарки тут же вышел на помощь к автовладельцу отечественного автомобиля.

На место ДТП тут же прибыла бригада скорой помощи, которая осмотрела участников аварии. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1 124 ДТП.

Видео: Piter.tv