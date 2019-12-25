На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло 1 124 ДТП

В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате ДТП погибло четыре человека.

На выходных, с 18 по 20 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 1 124 аварии. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что в городе и области в результате ДТП пострадали 54 человека, ранены 74 человека, 12 из которых – дети, погибло четыре человека.

Ранее мы писали, что на Бассейной грузовая "Газель" въехала в автобус.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com