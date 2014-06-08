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У Дворцового моста маломер поцарапал катер и скрылся
Сегодня, 19:34
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У Дворцового моста маломер поцарапал катер и скрылся

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В результате произошедшего пострадавших нет.

В акватории Невы у Дворцового моста в Петербурге маломерное судно навалилось на катер "Дея". Об этом 8 июля рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

О произошедшем полицейским стало известно сегодня ночью. В ходе выезда на место происшествия установлено, что маломерное судно совершило навал, из-за чего катер получил повреждения в виде царапины по левому борту. Маломер скрылся. 

В результате пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Кроме того, по факту случившегося проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства,  исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: на Малой Невке в Петербурге столкнулись катер и гидроцикл. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: авария на воде, дворцовый мост, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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