На Малой Невке в Петербурге столкнулись катер и гидроцикл

В Петербурге в акватории Малой Невки у Лазаревского моста 2 июля гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в результате происшествия пострадал гидроциклист, ему оказывается медицинская помощь.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе в Рябово столкнулись два грузовика.
Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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