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На Малой Невке в Петербурге столкнулись катер и гидроцикл

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В результате происшествия пострадал гидроциклист.

В Петербурге в акватории Малой Невки у Лазаревского моста 2 июля гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Отмечается, что в результате происшествия пострадал гидроциклист, ему оказывается медицинская помощь.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: на Московском шоссе в Рябово столкнулись два грузовика. 

Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: водное происшествие, малая невка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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