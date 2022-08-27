На Малой Невке в Петербурге столкнулись катер и гидроцикл

В результате происшествия пострадал гидроциклист.

В Петербурге в акватории Малой Невки у Лазаревского моста 2 июля гидроцикл столкнулся с катером "Пикитан". Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что в результате происшествия пострадал гидроциклист, ему оказывается медицинская помощь.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

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Видео, фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры