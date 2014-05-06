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На подъезде к деревне Аверкиевская произошло смертельное ДТП
Сегодня, 11:12
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На подъезде к деревне Аверкиевская произошло смертельное ДТП

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Водитель "Шевроле Нива" съехал в кювет.

В Подпорожском районе Ленобласти в субботу, 2 декабря, произошло смертельное ДТП. На подъезде к деревне Аверкиевская автомобиль "Шевроле Нива" угодил в кювет. Об этом сообщили в tg-канале "Петербургская полиция".

В 11:25 59-летний водитель съехал с магистрали в левый по ходу движения кювет. Причина случившегося устанавливается. 

В результате ДТП автомобилист погиб. На  теле мужчины не нашли следов насильственной смерти. Труп  направили в морг для установления причины смерти.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Петербурга добивается соблюдения прав инвалида после ДТП.

Фото: Телеграм / Петербургская полиция

Теги: аверкиевская, ленобласть дтп, погиб водитель, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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