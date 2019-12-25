Прокуратура Петербурга добивается соблюдения прав инвалида после ДТП

Прокуратура встала на защиту прав инвалида, пострадавшего в ДТП.

Прокуратура Приморского района по жалобе инвалида третьей группы с детства провела проверку исполнения административного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, заявительнице в результате ДТП причинены телесные повреждения. В связи с полученными травмами, она проходила длительное лечение. Однако при даче заключения о тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, эксперту не в полном объеме представлена медицинская документация.

Прокуратура района принесла протест на постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, который рассмотрен и удовлетворен. Административное расследование возобновлено, назначена медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью заявительницы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась перерасчета оплаты услуг ЖКХ для 23 домов Кировского района.

Фото: Piter.TV