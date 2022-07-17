Прокуратура Петербурга добилась перерасчета оплаты услуг ЖКХ для 23 домов Кировского района

Прокуратура Кировского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, ООО "Жилкомсервис № 2 Кировского района" жильцам 23 домов в квитанциях на оплату коммунальных услуг выставлялась плата за повторную установку узлов учета тепловой энергии.
Прокурор района предъявил в суд иск об обязании исключить из квитанций жильцов 23 многоквартирных домов оплату за повторную установку узлов учета тепловой энергии, а также произвести перерасчет платы ЖКХ.
Требования ведомства удовлетворены в полном объеме. Реальное исполнение решения суда находится на контроле.
Ранее сообщалось, что петербуржцам из дома на Художников сделали перерасчет за отопление.
Фото: Piter.TV
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