Прокуратура Петербурга добилась перерасчета оплаты услуг ЖКХ для 23 домов Кировского района

Жильцам 23 домов пересчитают плату за повторную установку общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Прокуратура Кировского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Жилкомсервис № 2 Кировского района" жильцам 23 домов в квитанциях на оплату коммунальных услуг выставлялась плата за повторную установку узлов учета тепловой энергии.

Прокурор района предъявил в суд иск об обязании исключить из квитанций жильцов 23 многоквартирных домов оплату за повторную установку узлов учета тепловой энергии, а также произвести перерасчет платы ЖКХ.

Требования ведомства удовлетворены в полном объеме. Реальное исполнение решения суда находится на контроле.

Ранее сообщалось, что петербуржцам из дома на Художников сделали перерасчет за отопление.

Фото: Piter.TV

