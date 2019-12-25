Петербуржцам из дома на Художников сделали перерасчет за отопление

По требованию прокуратуры жильцам 484 квартир произведен перерасчет за отопление.

Прокуратура Выборгского района провела проверку исполнения законодательства при начислении платы за потребленные энергоресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в доме №41 на проспекте Художников с 6 по 12 октября отсутствовало теплоснабжение. Причиной явилось перекрытие отсекающего крана на стояке центрального отопления.

По фактам выявленных нарушений прокурор района внес представление в адрес руководителя управляющей компании ООО "Жилкомсервис № 2 Выборгского района" с требованием произвести перерасчет платы за потребленные энергоресурсы.

После вмешательства прокуратуры жильцам 484 квартир произведен перерасчет платы за отопление.

Ранее сообщалось, что петербуржцам напомнили, куда обращаться, если в квартире или доме нет тепла.

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