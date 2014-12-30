Петербуржцам напомнили, куда обращаться, если в квартире или доме нет тепла

Всего в Смольном назвали 3 организации.

На прошлой неделе, 6 сентября, в Северной столице официально начался отопительный сезон. На этот раз городские власти не стали дожидаться стабильного понижения температуры ниже 8-ми градусов в течение пяти дней, поэтому батареи уже должны заработать. О том, куда обращаться, если тепло так и не поступило в дом или квартиру, напоминает издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отметим, что отказ правительства Петербурга от традиционного правила связан с предупреждением Росгидромета о надвигающемся серьёзном понижении температуры в городе, особенно в тёмное время суток.

Для того, чтобы разобраться, почему отопление так и не включили, Смольный советует обращаться в круглосуточную дежурую службу АО "Теплосеть СПб" по телефону 688-46-46, а также на горячие линии ГУП "ТЭК СПб" (601-93-93) и ГКУ "Аварийно-восстановительная служба" (409-73-73).

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