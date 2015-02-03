В Кусино водитель сбил женщину и довез ее до остановки

Высадив пассажирку у павильона ожидания общественного транспорта, мужчина скрылся.

В субботу, 9 октября, автомобиль Mitsubishi совершил наезд на местную жительницу. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Водитель иномарки с номерами Омской области не растерялся. Он подвез жертву ДТП до остановки и там уже высадил. Затем легковушка умчалась прочь.

Женщина попала в больницу с переломом шейки бедра. Пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленники подожгли моторную лодку в поселке Чаща.

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