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Злоумышленники подожгли моторную лодку в поселке Чаща
Сегодня, 15:58
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Злоумышленники подожгли моторную лодку в поселке Чаща

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Судно находилось на берегу реки Кремянка.

В Гатчинском районе неизвестные подожгли лодку "Хонда". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 октября. 61-летний житель поселка Чаща рассказал сотрудникам полиции, что злоумышленники спалили его алюминиевую моторную лодку, которую он оставил на берегу реки Кремено. Ущерб оценили в миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело. Началось расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионер поджег из мести автомобиль сотрудницы поликлиники на Васильевском острове.

Фото: Pexels

Теги: вырица, гатчина, кремянка, поджог лодки, чаща
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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