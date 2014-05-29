Пенсионер поджег из мести автомобиль сотрудницы поликлиники на Васильевском острове

В отношении пожилого мужчины возбудили уголовное дело.

Житель Петербурга совершил поджог машины в Василеостровском районе. Таким образом пенсионер хотел отомстить сотруднице поликлиники, в которой он наблюдался. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 3 октября.

Инцидент произошел 9 сентября. У дома № 65 по Малому проспекту Васильевского острова полыхала иномарка Toyota Rav 4, которая принадлежала 39-летнему медицинскому работнику. У машины полностью выгорел моторный отсек.

Через месяц, 1 октября, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении на Среднегаванском проспекте. Им стал 69-летний мужчина, который находился в конфликте с сотрудницей поликлиники.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Волковском проспекте массажистка ранила ножом 46-летнего мужчину на сеансе.

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