На Волковском проспекте массажистка ранила ножом 46-летнего мужчину на сеансе

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 2 октября, во Фрунзенском районе 22-летняя работница массажного салона ранила 46-летнего мужчину ножом. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Волковском проспекте в доме № 16. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемую задержали.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры.

Фото: Piter.tv