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На Волковском проспекте массажистка ранила ножом 46-летнего мужчину на сеансе
Сегодня, 10:56
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На Волковском проспекте массажистка ранила ножом 46-летнего мужчину на сеансе

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Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 2 октября, во Фрунзенском районе 22-летняя работница массажного салона ранила 46-летнего мужчину ножом. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Волковском проспекте в доме № 16. Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемую задержали. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры.

Фото: Piter.tv  

Теги: волковский проспект, купчино, массажистка с ножом, нападение с ножом, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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