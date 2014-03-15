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На Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры
Сегодня, 10:14
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На Звенигородской улице теща ударила зятя ножом во время ссоры

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Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Женщину доставили в отдел полиции.

Накануне, 2 октября, в Центральном районе между родственниками произошла ссора, которая закончилась ножевым ранением одного из участников конфликта. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Около 18:30 вечера зять и теща начали ругаться в квартире на Звенигородской, 6. Не сдержав эмоции, женщина ранила ножом мужа дочери. В результате случившегося 42-летнего мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов, на нее составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что звукорежиссеру БДТ вынесли приговор за ранение тещи ножом.

Фото: Pexels

Теги: бытовая ссора, война семей, звенигородская улица, ножевое ранения, теща ранила зятя, уголовное дело
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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