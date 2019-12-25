Звукорежиссеру БДТ вынесли приговор за ранение тещи ножом

Мужчину оштрафовали и назначили ему три месяца исправительных работ условно.

В Петербурге суд вынес приговор звукорежиссеру БДТ Эдуарду Загорскому по делу о ранении 67-летней тещи ножом. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Конфликт произошел 24 ноября 2020 года. Теща пришла в квартиру, в которой Загорский проживал вместе со своей супругой, актрисой театра "Балтийский дом". В этот день женщина умерла после продолжительной болезни. На попечении звукорежиссера остались двое малолетних детей.

На суде Загорский утверждал, что теща пришла не одна, а в сопровождении знакомого и его пасынка. Конфликт возник по поводу воспитания детей. Во время спора мужчина схватил нож и несколько раз ударил пожилую женщину в плечо, причинив легкий вред здоровью.

Суд учел показания мужчины и то, что ранения были не тяжкими. Загорского признали виновным и назначили ему наказание в виде 3 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также в пользу потерпевшей списали материальный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге росгвардейцы вымогали у подростка деньги, угрожая подбросить ему наркотики.

Фото: Piter.TV