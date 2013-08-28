В Ивангороде выпивший мужчина ранил ножом 50-летнюю сожительницу

Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

В Ленинградской области росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, ранившего ножом в шею жительницу Ивангорода. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы днём 16 мая поступила информация о том, что в квартире жилого дома на Кингисеппском шоссе в Ивангороде произошел бытовой конфликт, в ходе которого была ранена женщина.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряд Росгвардии и оперуполномоченный полиции. Росгвардейцы и полицейский задержали нетрезвого 51-летнего мужчину, который угрожал расправой своей 50-летней сожительнице и ножом нанес ей резаную рану шеи.

Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Задержанного, ранее судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством, доставили в 129 отдел полиции. Нож был изъят.

В Петербурге на Камышинской улице петербуржец ударил отверткой сожителя бывшей жены.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти