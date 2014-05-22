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В Ивангороде мужчина угрожал ножом сыну сожительницы
Сегодня, 15:57
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В Ивангороде мужчина угрожал ножом сыну сожительницы

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Испугавшись за свою безопасность, подросток вызвал полицию.

Росгвардейцы задержали в Ивангороде мужчину, который угрожал ножом сыну сожительницы. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 2 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о бытовом конфликте в квартире на Кингисеппском шоссе. По предварительным данным, злоумышленник и женщина выпивали алкоголь, в какой-то момент ее 15-летний сын сделал ему замечание, на что тот отреагировал агрессивно. Испугавшись за свою безопасность, подросток вызвал полицию. 

На месте поймали 51-летнего напавшего, его увезли в 129-й отдел. Нож изъяли следователи. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разыскивается избивший пенсионерку на набережной Фонтанки. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: ивангород, росгвардия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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