В Ивангороде мужчина угрожал ножом сыну сожительницы

Испугавшись за свою безопасность, подросток вызвал полицию.

Росгвардейцы задержали в Ивангороде мужчину, который угрожал ножом сыну сожительницы. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 2 сентября сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о бытовом конфликте в квартире на Кингисеппском шоссе. По предварительным данным, злоумышленник и женщина выпивали алкоголь, в какой-то момент ее 15-летний сын сделал ему замечание, на что тот отреагировал агрессивно. Испугавшись за свою безопасность, подросток вызвал полицию.

На месте поймали 51-летнего напавшего, его увезли в 129-й отдел. Нож изъяли следователи.

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Фото: пресс-служба Росгвардии