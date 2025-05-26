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В Петербурге разыскивается избивший пенсионерку на набережной Фонтанки
Сегодня, 13:16
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В Петербурге разыскивается избивший пенсионерку на набережной Фонтанки

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Пострадавшая написала заявление и обратилась за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку по факту избиения пенсионерки в Центральном районе. Об этом рассказали 3 сентября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

На 67-летнюю женщину напали 30 августа во дворе дома на набережной реки Фонтанки. Пострадавшая написала заявление и обратилась за медицинской помощью. 

В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину, который ударил потерпевшую, устанавливается его местонахождение. 

Ранее на Piter.TV: после конфликта при трудоустройстве на Разъезжей улице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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