В Петербурге разыскивается избивший пенсионерку на набережной Фонтанки

Пострадавшая написала заявление и обратилась за медицинской помощью.

Полицейские проводят проверку по факту избиения пенсионерки в Центральном районе. Об этом рассказали 3 сентября в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На 67-летнюю женщину напали 30 августа во дворе дома на набережной реки Фонтанки. Пострадавшая написала заявление и обратилась за медицинской помощью.

В настоящее время правоохранители разыскивают мужчину, который ударил потерпевшую, устанавливается его местонахождение.

Ранее на Piter.TV: после конфликта при трудоустройстве на Разъезжей улице возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Фото: Piter.TV