Конфликт при трудоустройстве в центре Петербурга обернулся уголовным делом

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами.

После конфликта при трудоустройстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 1 сентября поступила информация о драке на Разъезжей улице. Ссора возникла между двумя мужчинами, когда один из них устраивался на работу. Во время перепалки 41-летний местный житель ударил 38-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами.

Напавшего задержали по горячим следам и увезли в отдел. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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Фото: Piter.TV