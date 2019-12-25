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Конфликт при трудоустройстве в центре Петербурга обернулся уголовным делом
Сегодня, 11:57
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Конфликт при трудоустройстве в центре Петербурга обернулся уголовным делом

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Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами.

После конфликта при трудоустройстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Центрального района 1 сентября поступила информация о драке на Разъезжей улице. Ссора возникла между двумя мужчинами, когда один из них устраивался на работу. Во время перепалки 41-летний местный житель ударил 38-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травами. 

Напавшего задержали по горячим следам и увезли в отдел. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: мужчина выстрелил в машину из окна на Советском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, центральный район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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