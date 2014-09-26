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Мужчина выстрелил в машину из окна на Советском проспекте
Сегодня, 11:37
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Мужчина выстрелил в машину из окна на Советском проспекте

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В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали мужчину, который выстрелил из окна квартиры в припаркованную машину. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К правоохранителям Невского района 2 сентября обратился 29-летний местный житель, заявивший о том, что неизвестный обстрелял его автомобиль на строительной площадке на Советском проспекте. В результате повредилось заднее боковое стекло. 

Злоумышленником оказался 27-летний стрелок. По предварительным данным, он стрелял из пневматического пистолета. В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Были изъяты также 219 металлических шариков, оружие направлено на исследование. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый мужчина выстрелил в своего оппонента в Кингисеппе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, стрельба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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