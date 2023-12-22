Петербуржцам предложили вознаграждение за очистку дорог и авто от снега

Онлайн-сервисы, предоставляющие услуги по решению бытовых и деловых задач, отмечают резкий рост спроса и предложения на услуги по уборке снега.

Зима в 2024 году стала настоящим испытанием не только для коммунальных служб, но и для автолюбителей. Онлайн-сервисы, предоставляющие услуги по решению бытовых и деловых задач, отмечают резкий рост спроса и предложения на услуги по уборке снега, пишет издание "Деловой Петербург".

Кроме того, за последние две недели жители Петербурга стали активно искать специалистов, готовых помочь расчистить автомобили, завести их или отбуксировать, а также освободить дороги от снега и утеплить окна и двери.

Добавим, что за подобные услуги исполнителям предлагается символическая плата в размере от от 550 до 1290 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что крыши петербургских домов продолжают очищать после снегопада.

Фото: Piter.TV