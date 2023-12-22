Крыши петербургских домов продолжают очищать после снегопада

Коммунальщики сбрасывают с крыш снег и наледь.

Накануне в Петербурге были сильные снегопады и метель. Сотрудники коммунальных служб продолжают очищать крыши жилых домов, рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Коммунальщики сбрасывают с крыш снег и наледь. В спальных районах города с широкими магистралями они оцепляют все зону уборки.

В центре Петербурга снег скидывают прямо на тротуары, при этом соблюдаются все меры предосторожности. Горожан просят не приближаться к фасадам и не оставлять свои машины рядом с ними.

Кроме того, в пресс-службе Пушкинского района отметили, что с понедельника по пятницу на территории района кровельщики очистили от снега почти 60 тыс. "квадратов" крыш многоквартирных домов (349 кровель). Работы продолжаются.

Ранее на Piter.TV: высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров.

Фото: Piter.TV