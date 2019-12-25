В Петербурге 14 владельцев частных зданий не справились с очисткой крыш от снега

Уже половина нарушителей справилась с задачей.

В Петербурге каждый шестой из 88 владельцев частных зданий не справился с очисткой крыш от снега. Всего осадки не убрали 14 собственников. Об этом сообщили в ГАТИ города 20 декабря.

Уже половина нарушителей справилась с задачей. По всем случаям сотрудники инспекции реализовали комплекс профилактических мер с владельцами домов. А на 74 из 88 зданий работы по очистке кровель были выполнены вовремя.

Инспекторы ГАТИ также обращали внимание и на своевременный вывоз сброшенного с крыш снега. По правилам города, его должны вывезти в течение трех часов после проведения работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 12 тыс. "квадратов" внутридворовых территорий очистили в Петербурге за сутки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга