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В Петербурге 14 владельцев частных зданий не справились с очисткой крыш от снега
Сегодня, 10:19
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В Петербурге 14 владельцев частных зданий не справились с очисткой крыш от снега

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Уже половина нарушителей справилась с задачей.

В Петербурге каждый шестой из 88 владельцев частных зданий не справился с очисткой крыш от снега. Всего осадки не убрали 14 собственников. Об этом сообщили в ГАТИ города 20 декабря. 

Уже половина нарушителей справилась с задачей. По всем случаям сотрудники инспекции реализовали комплекс профилактических мер с владельцами домов. А на 74 из 88 зданий работы по очистке кровель были выполнены вовремя. 

Инспекторы ГАТИ также обращали внимание и на своевременный вывоз сброшенного с крыш снега. По правилам города, его должны вывезти в течение трех часов после проведения работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 12 тыс. "квадратов" внутридворовых территорий очистили в Петербурге за сутки. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, очистка крыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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