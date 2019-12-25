Свыше 12 тыс. кв.м внутридворовых территорий очистили в Петербурге за сутки

Рабочие очистили 4271 крышу. В настоящее время 8475 дворников заняты уборкой дворов и подъездных дорог.

В Петербурге продолжаются работы по уборке снега с дворов и крыш. Как сообщает Жилищный комитет города, за последние двое суток было расчищено 12 478 кв.м. внутридворовых территорий.

Для предотвращения гололеда использовали 814 тонн противогололедных материалов. Применяемая соляная смесь полностью натуральна и не содержит химических добавок, что способствует снижению количества аварий и травм. За прошедшие сутки рабочие очистили 4271 крышу. В настоящее время 8475 дворников заняты уборкой дворов и подъездных дорог.

Механизированная уборка осуществляется с помощью 1074 единиц техники, включающих мини-погрузчики, тракторы, щётки и самосвалы.

Специалисты продолжают контролировать состояние крыш зданий, и работы по их очистке продолжаются.

Чтобы дворы оставались чистыми, в Жилищном комитете просят парковаться таким образом, чтобы не мешать движению специальной техники. Это позволит специалистам выполнить уборку быстрее и эффективнее.

Ранее мы сообщили о том, что около 700 адресов украшают к Новому году в Петербурге.

Фото: Piter.TV (архив)