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Около 700 адресов украшают к Новому году в Петербурге
Сегодня, 10:08
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Около 700 адресов украшают к Новому году в Петербурге

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Значительных изменений в оформлении не предвидится.

С приближением Нового года Петербург начинает сиять праздничными огнями и украшениями, создавая атмосферу волшебства. Городские власти готовят для жителей и туристов разнообразные сюрпризы, освежая декор и поддерживая традиционные праздничные мероприятия.

Директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков поделился с "Петербургским дневником" информацией о том, что значительных изменений в оформлении не предвидится. Будет произведена замена лишь тех элементов, которые требуют обновления. В остальном город сохранит стилистику прошлого года.

Чистяков добавил, что украшены будут около 700 адресов по всему городу, включая установку более 11 тыс. декоративных элементов.

Ранее мы сообщили о том, что сезон елочных базаров стартует в Петербурге с 20 декабря.

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер)

Теги: новый год, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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