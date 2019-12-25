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Сезон елочных базаров стартует в Петербурге с 20 декабря
Сегодня, 8:57
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Сезон елочных базаров стартует в Петербурге с 20 декабря

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Точки продажи деревьев закроются 31 декабря.

С 20 декабря в Петербурге стартует сезон елочных базаров, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. 

Легальную точку продажи новогодних деревьев можно найти с помощью сервиса "Торговля и услуги" в приложении "Я здесь живу", чат-бота "Елочный базар" (@spb_yolkibazar_bot), а также карты РГИС Петербурга. Елочные базары закроются 31 декабря. 

Призываю вас не поддерживать незаконную торговлю! Покупайте елки только в специально отведенных для этого местах.

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти массово скупают елки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: елки, елочные базары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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