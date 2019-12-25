Сезон елочных базаров стартует в Петербурге с 20 декабря

С 20 декабря в Петербурге стартует сезон елочных базаров, сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
Легальную точку продажи новогодних деревьев можно найти с помощью сервиса "Торговля и услуги" в приложении "Я здесь живу", чат-бота "Елочный базар" (@spb_yolkibazar_bot), а также карты РГИС Петербурга. Елочные базары закроются 31 декабря.
Призываю вас не поддерживать незаконную торговлю! Покупайте елки только в специально отведенных для этого местах.
Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга и Ленобласти массово скупают елки.
Фото: Piter.TV
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