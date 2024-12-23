В Петербурге ликвидировали свыше 300 кв метров незаконных елочных базаров

С 20 декабря сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Санки-Петербурга проводились рейды по устранению нарушений законодательства в сфере продажи елок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работники комитета совместно с сотрудниками СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" ликвидировали более 300 кв метров точек нелегальной продажи елей в Приморском и Калининском районах Северной столицы.
Несанкционированные сезонные торговые точки ликвидированы на улице Уточкина, проспекте Науки, Яхтенной улице и Комендантском проспекте. Предприниматели, осуществлявшие торговлю без соответствующих разрешений, будут привлечены к административной ответственности.
Администрация Санкт-Петербурга
В пресс-службе также отметили, что в связи с возросшим числом нелегальных елочных базаров и для пресечения незаконной торговли сотрудники ККИ и ЦПЭИГИ будут проводить подобные рейды на ежедневной основе.
Напомним, что сезон "елочных базаров" был официально открыт в Северной столице 20 декабря.
Видео: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
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