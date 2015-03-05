В Петербурге начали массово закрывать нелегальные елочные базары

Более сотни елей изъяли в первый день проверок перед Новым годом.

В Санкт-Петербурге стартовала ежегодная кампания по выявлению и пресечению незаконной торговли новогодними елями, в первый день рейдов изъято более 100 деревьев. Об этом сообщил комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Проверки начались 22 декабря. Сотрудники комитета по контролю за имуществом сообщили, что в ходе первых мероприятий были ликвидированы нелегальные елочные базары на Индустриальном проспекте и проспекте Науки. В ведомстве уточнили, что незаконные торговые точки выявляются с использованием системы видеонаблюдения "Безопасный город", а также на основании обращений жителей и сообщений в социальных сетях.

По итогам прошлогодней кампании в Петербурге было освобождено около 40 земельных участков, где елочные базары работали без разрешительных документов. В 2025 году в городе также зафиксированы случаи незаконной заготовки деревьев. Сотрудники Приморского участкового лесничества обнаружили повреждение 85 елей в охранной зоне газопровода. У деревьев были частично обрублены ветки на высоте до двух метров. Материалы по выявленным нарушениям направлены для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV