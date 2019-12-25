Жители Петербурга и Ленобласти массово скупают елки

Стоимость новогодних деревьев уменьшилась по сравнению с 2023 годом.

Петербуржцы и жители Ленобласти массово скупают елки к Новому году, выяснили аналитики сервиса "Авито". Об этом 18 декабря стало известно Piter.TV.

В Ленобласти в первую неделю декабря продажи деревьев на платформе увеличились на 47% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а живых елей – на 69%. Средняя цена последних составила 1,7 тыс. рублей – на 26% меньше, чем годом ранее. Искусственные елки "с рук" приобретали на 39% чаще, в среднем – за 2,6 тыс. рублей.

А в Северной столице на "Авито" в начале месяца продажи новогодних деревьев выросли на 30%. Живые ели продавались в среднем за 1,9 тыс. рублей, что на 12% дешевле, чем в прошлом году. Новые искусственные стоили 3,9 тыс. рублей.

Ранее петербуржцам рассказали, где бесплатно срубить новогоднюю ель в Ленобласти.

Фото: Piter.TV