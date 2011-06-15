Петербуржцам рассказали, где бесплатно срубить новогоднюю ель в Ленобласти

Участки для заготовки выделены вдоль просек и вблизи линий электропередачи, где деревья всё равно пришлось бы убрать.

Жители Ленобласти могут получить дерево бесплатно в близлежащем лесничестве, заполнив необходимые бумаги и выбрав подходящее место для рубки. Участки для заготовки выделены вдоль просек и вблизи линий электропередачи, где деревья всё равно пришлось бы убрать, пишет spb.aif.ru.

Места для вырубки доступны во всех районах Ленобласти. Каждому жителю разрешено взять одну ель высотой не более трёх метров.

После выбора лесничества необходимо связаться с ним и определить время и дату заключения договора купли-продажи. Для оформления документа требуется заполнить две анкеты, которые можно скачать на сайте "Ленобблеса" или получить в офисах лесничеств. Чтобы оформить документ, нужен паспорт. Договор нужен для перевозки и рубки, чтобы избежать проблем при возможных проверках.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали петербуржца, незаконно срубившего 84 елки.

Фото: Правительство Ленобласти