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Изъятые с незаконных базаров елки будут передавать в Ленинградский зоопарк

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Часть деревьев переработают.

В последнюю неделю 2024 года сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проводят ежедневно рейды по пресечению торговли на незаконных елочных базарах. Об этом сообщили в ведомстве 26 декабря. 

Изъятые в результате рейдов елки размещают на складе временного хранения, в будущем рассматривается возможность их экологической переработки. Также часть деревьев передадут в Ленинградский зоопарк для животных. 

Администрация зоопарка намерена использовать деревья в качестве обогащения среды обитания животных, создавая новые интересные и полезные элементы в их вольерах. Эта инициатива демонстрирует комплексный подход к борьбе с незаконной торговлей и одновременно способствует использованию изъятых елок с пользой для животных и окружающей среды. 

Пресс-служба ККИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали двух похитительниц елки из парка Сосновка. 

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга 

Теги: елочные базары, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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