Изъятые с незаконных базаров елки будут передавать в Ленинградский зоопарк

Часть деревьев переработают.

В последнюю неделю 2024 года сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проводят ежедневно рейды по пресечению торговли на незаконных елочных базарах. Об этом сообщили в ведомстве 26 декабря.

Изъятые в результате рейдов елки размещают на складе временного хранения, в будущем рассматривается возможность их экологической переработки. Также часть деревьев передадут в Ленинградский зоопарк для животных.

Администрация зоопарка намерена использовать деревья в качестве обогащения среды обитания животных, создавая новые интересные и полезные элементы в их вольерах. Эта инициатива демонстрирует комплексный подход к борьбе с незаконной торговлей и одновременно способствует использованию изъятых елок с пользой для животных и окружающей среды. Пресс-служба ККИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали двух похитительниц елки из парка Сосновка.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга