В петербургском аэропорту Пулково из-за снегопада самолёт не смог припарковаться у рукава

Одна из пассажирок утверждала, что пришлось идти по лётному полю.

В петербургском аэропорту Пулково из-за сильного снегопада возникли трудности с парковкой самолётов. Как сообщает RT со ссылкой на одну из пассажирок, прибывшие рейсы не смогли подъехать непосредственно к терминалу, и людям пришлось идти до здания аэропорта по сугробам, неся в руках чемоданы.

Однако в пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что к автобусу, который остановился у носа самолета, прилетевшим пассажирам пришлось действительно пройти самостоятельно, но не идти пешком до здания. Кроме того, там отметили, что несмотря на сложные метеоусловия, аэропорт успешно поддерживает нормативный коэффициент сцепления на взлётно-посадочных полосах.

Все рейсы выполняются по расписанию, ни один рейс не был отменён. Для обеспечения безопасности полётов проводятся противообледенительная обработка самолётов и попеременная очистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

Ранее Piter.TV сообщал, что полностью убрать последствия снегопада в Петербурге удастся лишь через 12 дней.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково